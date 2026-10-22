Різниця в часі зміниться: як тепер рахувати години українцям у Польщі, Німеччині й Італії

Водночас, через те, що усі 27 країн ЄС, зокрема Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, також переходитимуть на зимовий час, різниця з Україною залишиться незмінною. Детальніше про це повідомляє 24 Канал.

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Як українцям рахувати години в Польщі, Німеччині та Італії?

Україна й надалі випереджатиме Польщу, Німеччину та Італію на одну годину. Тому, щоб дізнатися місцевий час у цих країнах, українцям потрібно просто відняти одну годину від часу в Україні.

Наприклад, якщо в Києві 10:00, то у Варшаві, Берліні та Римі буде 09:00. Якщо в Україні 15:00, то в усіх трьох країнах – 14:00, а коли в Києві опівночі, там буде 23:00 попереднього дня.

Отже, після переведення годинників українцям, які перебувають у Польщі, Німеччині чи Італії або спілкуються з рідними там, не доведеться звикати до нової різниці в часі. Вона залишиться на рівні однієї години: у цих країнах завжди буде на годину раніше, ніж в Україні.

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Як переведення годинників може вплинути на нічні зміни в Польщі?

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року працівники нічних змін у Польщі працюватимуть на годину довше через перехід на зимовий час. За додаткову годину їм передбачена 100-відсоткова доплата або компенсація у вигляді додаткового вихідного.

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Окрім оплати за понаднормову роботу, працівники мають право на нічну надбавку. Відповідно до статті 151 Кодексу праці Польщі, вона становить 20% погодинної мінімальної ставки. Водночас нічним часом закон визначає лише 8 годин у проміжку між 21:00 і 07:00, а конкретний графік підприємства встановлюють самостійно.

Через це серед юристів немає єдиної думки щодо оплати дев'ятої години роботи в ніч переходу на зимовий час. Одні фахівці вважають, що надбавку потрібно нараховувати за всі фактично відпрацьовані нічні години, інші переконані, що вона має поширюватися лише на вісім годин, визначених законодавством.

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Чи відмовиться ЄС від переведення годинників?

Євросоюз уже кілька років розглядає можливість скасування сезонного переведення часу. Єврокомісія запропонувала відмовитися від цієї практики у 2018 році, а наступного року ініціативу підтримав Європарламент.

Однак країни-члени досі не досягли спільної домовленості, тому чинний порядок залишається незмінним. У березні 2026 року Європейська комісія також оприлюднила графік переходу на літній і зимовий час на 2027 – 2031 роки. Отже, Німеччина, Польща та інші держави ЄС поки що продовжують планувати сезонне переведення годинників і в наступні роки.