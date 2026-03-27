Эта европейская страна планирует отменить переход на летнее время: часы переведут в последний раз

Испания по-прежнему собирается перевести стрелки часов вперед – но, по всей вероятности, она делает это в последний раз.

Уже на этой неделе испанцы, как и почти все европейцы, потеряют час сна – но взамен будут иметь более длинный световой день после перевода часов. Переход на летнее время запланирован на утро воскресенья, 29 марта, пишет Express.

Что известно о переходе на летнее время в Испании?

В 02:00 часы на материковой части страны и на Балеарских островах переведут на час вперед, на 03:00. А вот на Канарских островах изменения произойдут в 01:00. Переводят часы дважды в год, и летнее время продлится до 25 октября, когда Испания вернется к стандартному времени.

Впрочем, этот переход на летнее время может стать последним сезонным переводом часов в истории страны, а, возможно, и во всей Европе. Правительство Испании уже сплачивается, чтобы отменить эту практику до конца 2026 года из-за проблем со здоровьем и энергетикой, что она вызывает.

Справка. Ранее выгодность введения летнего времени обусловливал цикл сна человека: мол, обычно люди просыпаются в начале светового дня, или перед рассветом. А ложатся спать значительно позже, чем заходит солнце. И сдвинув летом время активности на час назад, можно получить и дополнительный свет, и экономию электроэнергии. Впрочем, сейчас освещение не составляет весомой доли в расходах электричества, особенно после широкого внедрения электросберегающих ламп.

Премьер-министр Испании Педро Санчес уже привел научные доказательства того, что переход на летнее время нарушает сон и совсем не помогает в экономии энергии. Впрочем, его предложение об отмене практики еще не получило окончательного одобрения от европейских институтов.

Почему в ЕС все еще переводят часы?

в 2018 году Европейская Комиссия уже проводила публичные консультации, привлекая к ним 4,6 миллиона участников. І 84% из них высказались за отмену перевода часов дважды в год, пишет Euronews.

Несмотря на это, некоторые страны ЕС до сих пор обеспокоены тем, что отмена практики в отдельных странах может привести к перебоям в торговле и трансграничной координации. Например, Испания географически соответствует среднему времени по Гринвичу, но с 1940 года придерживается центральноевропейского времени.

