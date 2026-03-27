Уже на этой неделе испанцы, как и почти все европейцы, потеряют час сна – но взамен будут иметь более длинный световой день после перевода часов. Переход на летнее время запланирован на утро воскресенья, 29 марта, пишет Express.
Интересно Большинство людей этим недовольны: переходят ли на летнее время в Европе
Что известно о переходе на летнее время в Испании?
В 02:00 часы на материковой части страны и на Балеарских островах переведут на час вперед, на 03:00. А вот на Канарских островах изменения произойдут в 01:00. Переводят часы дважды в год, и летнее время продлится до 25 октября, когда Испания вернется к стандартному времени.
Впрочем, этот переход на летнее время может стать последним сезонным переводом часов в истории страны, а, возможно, и во всей Европе. Правительство Испании уже сплачивается, чтобы отменить эту практику до конца 2026 года из-за проблем со здоровьем и энергетикой, что она вызывает.
Справка. Ранее выгодность введения летнего времени обусловливал цикл сна человека: мол, обычно люди просыпаются в начале светового дня, или перед рассветом. А ложатся спать значительно позже, чем заходит солнце. И сдвинув летом время активности на час назад, можно получить и дополнительный свет, и экономию электроэнергии. Впрочем, сейчас освещение не составляет весомой доли в расходах электричества, особенно после широкого внедрения электросберегающих ламп.
Премьер-министр Испании Педро Санчес уже привел научные доказательства того, что переход на летнее время нарушает сон и совсем не помогает в экономии энергии. Впрочем, его предложение об отмене практики еще не получило окончательного одобрения от европейских институтов.
Почему в ЕС все еще переводят часы?
в 2018 году Европейская Комиссия уже проводила публичные консультации, привлекая к ним 4,6 миллиона участников. І 84% из них высказались за отмену перевода часов дважды в год, пишет Euronews.
Несмотря на это, некоторые страны ЕС до сих пор обеспокоены тем, что отмена практики в отдельных странах может привести к перебоям в торговле и трансграничной координации. Например, Испания географически соответствует среднему времени по Гринвичу, но с 1940 года придерживается центральноевропейского времени.
Что еще следует знать украинцам в Испании?
Испания готова заплатить экспатам и местным жителям за переезд в опустошенные поселки. Сумма гранта составляет 15 000 евро, и для этого нужно прожить в населенном пункте по крайней мере 2 года.
А вот в разгар весенних путешествий в испанских аэропортах стоит ожидать задержек или даже отмен рейсов: наземные работники выйдут на забастовки из-за споров об условиях труда и зарплат. Наибольшее количество забастовок, что затронут 12 аэропортов, придется на Пасху.