Украина вот-вот переведет часы: какой будет разница во времени со странами, где много украинцев

Украина ежегодно переходит на зимнее время. В этом году украинцы будут переводить часы в ночь на 26 октября. В четыре часа утра стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Поэтому разница в часах с определенными странами также изменится. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на timeanddate.com.

Как изменится разница во времени?

Украина возвращается к Восточноевропейскому часовому поясу (UTC+2). Большинство государств-членов ЕС также переводят свои часы в последнее воскресенье октября. Соответственно разница с определенными странами останется неизменной.

В частности, Польша переводит часы ночью 26 октября в 3:00 на 2:00. Соответственно разница во времени с Польшей, по-прежнему, будет составлять 1 час. Такая же ситуация в Германии, Италии и Чехии. То есть когда в Украине будет 12:00, то в этих странах – 11:00.

В Канаде и США перевод часов происходит на неделю позже, чем в большинстве европейских стран. В 2025 году эти страны переведут часы на час назад в воскресенье, 2 ноября, в 2:00. Разница во времени между Украиной и Северной Америкой после этого изменится в зависимости от региона. Она будет колебаться от 7 до 10 часов.

Стоит заметить, что в разных странах мира ежегодно делают попытки отменить традицию перевода часов дважды в год. В частности, Европейский парламент еще в 2019 году проголосовал за прекращение этой практики, но предложение не было реализовано.

Что стоит знать о переходе на зимнее время?