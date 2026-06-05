В Италии требуют переименовать единицу измерения напряжения: в чем проблема с "вольтом"

В Италии, оказывается, очень недовольны тем, как произносится и пишется единица измерения напряжения – вольт. Ученые обвиняют британцев в том, что они исказили оригинальную фамилию, по которой назвали эту единицу измерения.

Итальянцы сейчас стремятся вернуть букву "а" в конец названия единицы измерения электрического напряжения и добиться, чтобы она в международной системе назывались "вольта", а не "вольт", пишет Corriere della Sera.

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Почему Италия хочет изменить название вольта?

Эту интересную инициативу на рассмотрение подало правительство страны, а государственный секретарь по вопросам инноваций Алессио Бутти уже обратился в Международное бюро мер и весов во время встречи стран G7. Организацию уже попросили официально запустить процедуру для изменения названия единицы напряжения.

Нынешнее название, "вольт", является исключением среди единиц измерения, названных в честь ученых. Например, ватт происходит от фамилии Ватт, ампер – от Ампер, а ньютон – от Ньютона и тому подобное. Но в случае с измерением напряжения произошло странное и неприятное для итальянцев сокращение, ведь итальянского ученого, что в 1800 году изобрел электрическую батарею, звали Алессандро Вольта.

Единица измерения электрического напряжения названа именно в честь него, вот только буква "а" в конце куда-то потерялась.

Предполагают, что это сокращение произошло из-за влияния английского языка, ведь там слова довольно редко заканчиваются на открытую гласную. А вот возвращение буквы в конец слова позволило бы привести название в соответствие с практикой. что уже применяют к другим единицам измерения.

Как именно название могут изменить?

Процесс продвижения этой идеи многоуровневый и непростой, но Италия уже его запустила. Сначала название изменят на национальном уровне, затем об этом сообщат международные институты, чтобы заручиться поддержкой других государств. Окончательное же решение могут вынести на голосование во время Генеральной конференции Международного бюро мер и весов – она запланирована на октябрь 2026 года.

А для Италии изменение названия единицы измерения напряжения имеет и символическое значение – уже в 2027 году исполнится 200 лет со дня смерти Алессандро Вольты.