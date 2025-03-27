Содержат молоко: действительно ли можно перевозить шоколадные конфеты через границу с Польшей

В ЕС запрещено перевозить продукты, которые содержат молоко и мясо. Шоколадные конфеты также имеют молоко в составе, поэтому многие люди не могут понять, можно ли перевозить их через границу.

Запрет ЕС на ввоз молока не касается шоколада или конфет. То есть шоколадные конфеты можно смело перевозить через границу. Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему шоколадные конфеты можно провозить в ЕС

Дело в том, что шоколад и шоколадные конфеты не подпадают под запрет, поскольку содержат переработанное молоко. И, в отличие от сырого молока, шоколад и сладости не являются источником опасных болезней.

Однако все же существует определенный лимит на ввоз сладостей в ЕС.

Обратите внимание. Если в конфетах есть алкоголь, то учитывается норма и на ввоз алкоголя. В ЕС разрешено провозить до 1 литра крепких напитков или 2 литра слабоалкогольных.

Есть ограничения: сколько конфет можно перевезти

С собой в ЕС можно взять до 2 килограммов шоколадных конфет или других сладостей. Если перевозите более 2 килограммов, то таможенники могут спросить, или это для коммерческих целей.

Часто они могут закрыть глаза на несколько "лишних" килограммов, если видят, что это действительно для личного потребления или на подарки. Однако если конфет слишком много, то они имеют право требовать уплаты пошлины или конфисковать товар.