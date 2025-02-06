Выпустят ли за границу мужчину, у которого беременная жена: все не так однозначно

В Украине отдельным категориям мужчин разрешено выезжать за границу во время военного положения и мобилизации. В частности, к ним относятся мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Однако, многих интересует, разрешено ли пересекать границу мужчине, чья жена ждет третьего ребенка. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката Ростислава Кравца и PROГроші.

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Может ли муж пересечь границу, если жена беременна

По словам эксперта, муж, у которого жена беременна третьим ребенком, сможет выехать за границу, но это нужно будет подтвердить документально.

Также все зависит от триместра беременности, на котором жена. Обычно, срок беременности должен составлять не менее 35 недель. Тогда мужчина сможет пересечь границу, потому что будет считаться, что у него уже трое детей,

– объяснил эксперт.

Также мужчины, которые имеют трех и более детей от разных браков и стабильно выполняют свои алиментные обязательства, имеют право на выезд за границу.

В то же время такая категория мужчин может пересекать границу как с детьми, так и без. Только нужно иметь при себе всю необходимую документацию.

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