Об этом мало кто знает, но при пересечении границы с ЕС нужно иметь определенную сумму средств. И у каждой страны свои требования.

На самом деле об этом спрашивают очень редко, но пограничники имеют право не пропустить, если у путешественника "мало" денег. Ведь это гарантия, что он вернется домой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток zakordon.ua.

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Сколько надо денег для пересечения границы с ЕС?

Словакия

Если едете в Словакию, то на один день надо иметь 56 евро.

Польша

Чтобы поехать в Польшу на 3 дня, нужно надо иметь 70 евро в день. Если же на дольше – то 18 евро на каждый последующий.

Сколько надо денег для въезда в Европу: смотрите видео

Венгрия

Для поездки надо иметь всего 3 евро в день.

Италия

Италия требует 269 евро на срок до 5 дней.

Греция

Для поездки туда надо иметь 50 евро в день или минимум 300 евро на 5 дней.

Португалия

Для путешествия в Португалию надо иметь при себе 75 евро и дополнительно по 40 на один день пребывания.

Испания

Если едете на отдых в Испанию, необходимо иметь 71 евро в день.

Обратите внимание. Учитывается не только наличные, но и любое доказательство финансовой состоятельности, например: банковские выписки, дорожные чеки, оплаченное проживание, обратные билеты или финансовые гарантии от стороны, которая приглашает.

К слову, напомним, что плата за въезд в ЕС возрастет с 7 до 30 евро.