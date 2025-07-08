Непогода парализовала пункт пропуска на границе с Венгрией: какое направление следует обходить
- 7 июля ураган в западной части Украины и Венгрии нанес ущерб и парализовал пункт пропуска "Дзвонковое – Лонья".
- Пограничники рекомендуют объезжать этот пункт и пользоваться альтернативными пунктами "Косино" или "Большая Паладь".
В Венгрии и в западной части Украины 7 июля прошел ураган. Непогода нанесла ущерб, повалила деревья и даже "перекрыла" один из пунктов пропуска на границе между странами.
Пограничники рассказали, какой пункт пропуска лучше объезжать и напомнили об альтернативах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Смотрите также Польша ввела пограничный контроль с двумя странами ЕС: зачем это
Какой пункт пропуска с Венгрией временно не работает
8 июля пограничникам пришлось временно остановить осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвонковое – Лонья" на украинско-венгерской границе. Сейчас там ликвидируют последствия непогоды.
Просим учесть эту информацию при планировании путешествий за границу,
– отметили пограничники.
Они рекомендовали объезжать этот пункт пропуска и ехать в другие. Ближайшие пункты пропуска до "Дзвонковое – Лонья":
- "Косино";
- "Большая Паладь".
Также напомним, что недавно ввели ограничения на границе с Румынией. В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" не будут пропускать транспортные средства в будни с 9:00 до 15:00.
Ограничения связаны с ремонтом моста через Тису, он продлится с 7 июля по 3 сентября.