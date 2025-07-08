Пограничники рассказали, какой пункт пропуска лучше объезжать и напомнили об альтернативах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Какой пункт пропуска с Венгрией временно не работает

8 июля пограничникам пришлось временно остановить осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвонковое – Лонья" на украинско-венгерской границе. Сейчас там ликвидируют последствия непогоды.

Просим учесть эту информацию при планировании путешествий за границу,

– отметили пограничники.

Они рекомендовали объезжать этот пункт пропуска и ехать в другие. Ближайшие пункты пропуска до "Дзвонковое – Лонья":

"Косино";

"Большая Паладь".

Также напомним, что недавно ввели ограничения на границе с Румынией. В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" не будут пропускать транспортные средства в будни с 9:00 до 15:00.

Ограничения связаны с ремонтом моста через Тису, он продлится с 7 июля по 3 сентября.

