Прикордонники розповіли, який пункт пропуску краще об'їжджати та нагадали про альтернативи. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
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Який пункт пропуску з Угорщиною тимчасово не працює
8 липня прикордонникам довелося тимчасово зупинити здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні. Наразі там ліквідовують наслідки негоди.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон,
– наголосили прикордонники.
Вони рекомендували об'їжджати цей пункт пропуску і їхати до інших. Найближчі пункти пропуску до "Дзвінкове – Лонья":
- "Косино";
- "Велика Паладь".
Також нагадаємо, що нещодавно ввели обмеження на кордоні з Румунією. У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" не пропускатимуть транспортні засоби у будні з 9:00 до 15:00.
Обмеження пов'язані з ремонтом моста через Тису, він триватиме з 7 липня по 3 вересня.