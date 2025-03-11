В Европе не такие вкусные и сочные: можно ли перевозить яблоки через границу

В странах ЕС проживают миллионы украинцев. Многие из них везут с собой домашние фрукты и овощи, потому что считают их вкуснее тех, которые продаются в местных супермаркетах.

На территорию Евросоюза, в частности в Польшу, их можно провозить. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько яблок можно перевозить через границу

Так, на территорию ЕС разрешено ввозить фрукты, если они предназначены для личного потребления и не превышают разумное количество. Поэтому яблоки провозить можно.

Справка. Всего на одного человека можно провезти до 5 килограммов различныхфруктов или овощей на одного человека.

Важно отметить, что эти правила касаются только личного ввоза.

Если вы планируете коммерческие поставки яблок в страны ЕС, необходимо соблюдать соответствующие таможенные процедуры, стандартов качества и фитосанитарных требований, которые включают получение сертификатов и разрешений.

Также заметим, что ограничение в 5 килограммов касается общего веса всех фруктов и овощей, кроме картофеля – его запрещено провозить в любом количестве.

Кроме этого, существуют ограничения на ввоз мясных и молочных продуктов.