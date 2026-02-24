Отпилили льдину и застряли на ней: немецких туристов спасали из самодельной сауны в Швеции

В Швеции пришлось спасать пятерых немецких туристов, решивших прямо на льду в реке устроить "плавучую сауну".

Туристов достали из льдины, и кроме них на ней нашли палатку для сауны, бортовой двигатель и моторизованную пилу. Последнюю путешественники использовали, чтобы отпилить льдину и отправиться в свободное плавание в Стокгольмском архипелаге, пишет The Guardian.

Впрочем, из-за волны от пассажирского парома, проплывавшего мимо, туристы потеряли управление своим самодельным "судном" и в конце концов оказались у острова Вермде, что рядом со Стокгольмом.

Как удалось спасти туристов?

После того как волна от парома разбила кусок льда, туристам пришлось ждать спасения. В воскресенье экипаж парома забрал четырех человек, а пятый турист остался дольше, чтобы забрать свое снаряжение, а именно: сауну, моторизованную пилу, камеру GoPro, доску для гребли стоя и лодочный мотор.

В то же время удивленные пассажиры парома наблюдали, как пять фигур стоят на узком куске льда, что понемногу начинает распадаться, в окружении воды и на фоне заснеженных скал и сосен. Спасенных туристов вернули на берег в селе Ставснес, и все были невредимы.

Несмотря на то, что местные власти уже привыкли к инцидентам на льду с конькобежцами, там признали, что подобный случай – первый на их практике.

Кстати, Швеция известна невероятно зрелищными саунами – здесь есть такие, расположенные глубоко под водой, в шахтах и с видом на бурные реки, пишет Visit Sweden.

