"Посмотрите в камеру": для чего фотографируют на границе
Украинцев время от времени фотографируют на границе с ЕС. Некоторые граждане волнуются из-за этого, однако это стандартная процедура.
Для чего фотографируют на границе с ЕС, рассказывает 24 Канал.
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Для чего пограничникам фото вашего лица
Система безопасности ЕС обязывает периодически фиксировать отпечатки пальцев и фото лица людей, которые въезжают из стран за пределами союза.
Устройство на границе делает снимок лица человека, которую машина автоматически сравнивает с фото в отсканированном проездном документе.
Это ввели для того, чтобы усилить безопасность и предотвратить использование фальшивых паспортов. Также это должно помочь в противодействии нелегальной миграции.
Такая процедура не только делает проверку личности надежной и безопасной, но и экономит время пограничника, ведь людям свойственно меняться.
Поэтому, когда человек выезжает на территорию ЕС, пограничники обязательно берут биометрические данные. Поэтому, кто не предоставляет их, отказывают в пересечении.
Данные хранятся в системе 3 года, однако иногда фотофиксацию проводят чаще.