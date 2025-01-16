Для чего фотографируют на границе с ЕС, рассказывает 24 Канал.

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Для чего пограничникам фото вашего лица

Система безопасности ЕС обязывает периодически фиксировать отпечатки пальцев и фото лица людей, которые въезжают из стран за пределами союза.

Устройство на границе делает снимок лица человека, которую машина автоматически сравнивает с фото в отсканированном проездном документе.

Это ввели для того, чтобы усилить безопасность и предотвратить использование фальшивых паспортов. Также это должно помочь в противодействии нелегальной миграции.

Такая процедура не только делает проверку личности надежной и безопасной, но и экономит время пограничника, ведь людям свойственно меняться.

Поэтому, когда человек выезжает на территорию ЕС, пограничники обязательно берут биометрические данные. Поэтому, кто не предоставляет их, отказывают в пересечении.

Данные хранятся в системе 3 года, однако иногда фотофиксацию проводят чаще.