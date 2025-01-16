Для чого фотографують на кордоні з ЄС, розповідає 24 Канал.

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Для чого прикордонникам фото вашого обличчя

Система безпеки ЄС зобов'язує періодично фіксувати відбитки пальців та фото обличчя людей, які в'їжджають з країн за межами союзу.

Пристрій на кордоні робить знімок обличчя людини, яку машина автоматично порівнює з фото у відсканованому проїзному документі.

Це запровадили для того, щоб посилити безпеку та запобігти використанню фальшивих паспортів. Також це має допомогти у протидії нелегальній міграції.

Така процедура не лише робить перевірку особи надійнішою та безпечнішою, а й заощаджує час прикордонника, адже людям властиво змінюватися.

Тож, коли людина виїжджає на територію ЄС, прикордонники обов'язково беруть біометричні дані. Тому, хто не надає їх, відмовляють у перетині.

Дані зберігаються в системі 3 роки, однак іноді фотофіксацію проводять частіше.