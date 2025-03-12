Украинцам не понять: почему в Германии запрещено ночевать на даче

И украинцы, и немцы пользуются дачами как средством отдыха. Однако, на немецкие дачи распространяется ряд запретов, которые для нас кажутся очень странными.

Например, немцам нельзя ночевать на своих дачах. Почему существует такое интересное ограничение в Германии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также "Раздевайтесь или уходите": на некоторых пляжах Германии запретили купальники

Какая она немецкая дача

В Германии термин "дача" называют "Kleingarten", что переводится как "маленький сад". Они состоят из небольших земельных участков, обычно не более четырех соток, на которых расположены садовые домики.

Хотя в Германии есть возможность приобрести летний дом в собственность, аренда также является распространенной практикой, поскольку высокая стоимость владения землей делает ее недосягаемой для многих жителей.

Немецкие летние коттеджи часто расположены в городских районах, где не хватает живописной красоты и нетронутой природы, которые обычно ассоциируются с отдыхом в отпуске. Такие домики могут стоять вдоль автомобильных дорог и железных дорог, в местах, которые считаются непригодными или неудобными для строительства постоянного жилья.

Почему немцам запрещено ночевать на даче / Фото Unsplash

Почему в Германии нельзя ночевать на даче

Законодатели Германии ввели запрет на ночевку в летних коттеджах из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры для комфортного проживания:

системы водоснабжения,

канализации,

отопления,

пожарной сигнализации и тому подобное.

Ограничения по летним коттеджам могут различаться в разных районах и городах, но основное обоснование остается неизменным: эти объекты не предназначены для постоянного проживания или ночевки.

Несоблюдение правил, касающихся ночевки на дачах, может привести и к штрафам.

Интересно: ранее мы писали о том, чего нельзя делать в Японии.