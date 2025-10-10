"Больше, чем новый маршрут": из Украины начал курсировать поезд в еще одну европейскую столицу
- Запущен новый железнодорожный маршрут между Киевом и Бухарестом, который будет курсировать ежедневно.
- Билеты на поезд стоят примерно 3800 гривен и доступны для приобретения через приложение Укрзализныци или на официальном сайте.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министрами Молдовы и Румынии приветствовали запуск нового маршрута железнодорожного сообщения между Киевом и Бухарестом.
В пятницу, 10 октября, отправился в первый рейс прямой поезд сообщением Киев-Бухарест, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Интересно ЕС меняет правила пересечения границы: обновленная процедура для украинцев с 12 октября
Что известно о маршруте "Киев-Бухарест"?
Запуск нового маршрута приветствовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министры иностранных дел Румынии Оана Цою и Молдовы Михай Попшой. Новый маршрут – это важный шаг в особом партнерстве между тремя странами в формате "Одесского треугольника".
Это сообщение – больше, чем новый транспортный маршрут. Оно является четким проявлением нашей общей решимости строить новые мосты дружбы и еще больше сближать наши народы,
– заявил Андрей Сибига.
В МИД также выразили благодарность работникам Укрзализныци и партнерам за плодотворное сотрудничество.
Уже сегодня в первое путешествие отправились 100 пассажиров. Поезд ежедневно будет курсировать между Киевом и Бухарестом, останавливаясь в Виннице, Жмеринке и Могилев-Подольском, а пограничный контроль будет происходить в городах Велчинец и Унгены.
Поезд будет отправляться с Центрального вокзала в Киеве в 06:30 и прибывать в столицу Румынии в 06:47 уже на следующий день. Зато отправление в обратном направлении будет происходить с вокзала Gara de Nord в 19:10, прибытие в Киев – в 19:34.
Билеты в вагонах-купе стоят примерно 3800 гривен, приобрести их можно в приложении Укрзализныци или на официальном сайте.
Что еще нужно знать о путешествиях за границу?
- ГПСУ поделилась рекомендациями, что помогут быстро пересечь границу. В частности, путешественникам советуют следить за состоянием очереди на границу, что каждые 3 часа обновляется на Facebook-странице Западного регионального управления.
- Тем временем попасть в Испанию дешево становится все сложнее: лоукостер Ryanair отменяет еще 1,2 миллиона мест в страну из-за налогового спора с местным оператором аэропортов.