У п'ятницю, 10 жовтня, відправився у перший рейс прямий потяг сполученням Київ-Бухарест, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Що відомо про маршрут "Київ-Бухарест"?

Запуск нового маршруту привітали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністри закордонних справ Румунії Оана Цою та Молдови Міхай Попшой. Новий маршрут – це важливий крок в особливому партнерстві між трьома країнами у форматі "Одеського трикутника".

Це сполучення – більше, ніж новий транспортний маршрут. Воно є чітким проявом нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи,

– заявив Андрій Сибіга.

У МЗС також висловили вдячність працівникам Укрзалізниці та партнерам за плідну співпрацю.

Вже сьогодні у першу подорож вирушили 100 пасажирів. Потяг щодня курсуватиме між Києвом та Бухарестом, зупиняючись у Вінниці, Жмеринці та Могилів-Подільському, а прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени.

Потяг вирушатиме з Центрального вокзалу у Києві о 06:30 та прибуватиме у столицю Румунії о 06:47 вже наступного дня. Натомість відправлення у зворотному напрямку відбуватиметься з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва – о 19:34.

Квитки у вагонах-купе коштують приблизно 3800 гривень, придбати їх можна у застосунку Укрзалізниці чи на офіційному сайті.

