В пятницу, 10 октября, отправился в первый рейс прямой поезд сообщением Киев-Бухарест, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Что известно о маршруте "Киев-Бухарест"?

Запуск нового маршрута приветствовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министры иностранных дел Румынии Оана Цою и Молдовы Михай Попшой. Новый маршрут – это важный шаг в особом партнерстве между тремя странами в формате "Одесского треугольника".

Это сообщение – больше, чем новый транспортный маршрут. Оно является четким проявлением нашей общей решимости строить новые мосты дружбы и еще больше сближать наши народы,

– заявил Андрей Сибига.

В МИД также выразили благодарность работникам Укрзализныци и партнерам за плодотворное сотрудничество.

Уже сегодня в первое путешествие отправились 100 пассажиров. Поезд ежедневно будет курсировать между Киевом и Бухарестом, останавливаясь в Виннице, Жмеринке и Могилев-Подольском, а пограничный контроль будет происходить в городах Велчинец и Унгены.

Поезд будет отправляться с Центрального вокзала в Киеве в 06:30 и прибывать в столицу Румынии в 06:47 уже на следующий день. Зато отправление в обратном направлении будет происходить с вокзала Gara de Nord в 19:10, прибытие в Киев – в 19:34.

Билеты в вагонах-купе стоят примерно 3800 гривен, приобрести их можно в приложении Укрзализныци или на официальном сайте.

