Укрзализныця поднимает цены билетов на международные поезда: Польша тоже в списке направлений

Укрзализныця объявила о снижении скидок на международные железнодорожные перевозки в Польшу и Венгрию. Решение вступит в силу с 1 февраля.

Цены на билеты вырастут примерно на 25%. Ожидается, что это повышение повлияет и на стоимость проездных документов для различных маршрутов, в зависимости от конкретного поезда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Билеты на поезда в Польшу и Венгрию подорожают

Укрзализныця объявила, что пересмотрит специальные скидки, установленные ранее с железными дорогами соседних стран, чтобы усилить свои международные связи.

Такое решение было принято в ответ на рост стоимости расходных материалов и энергоносителей, что существенно повлияло на финансовые показатели компании. В прошлом году убытки от пассажирских перевозок достигли 18 миллиардов гривен.

До 31 января 2025 года включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам,

– говорится в сообщении.

Как следствие билеты в Польшу подорожают:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20 – 27%;

в вагонах купе – на 9 – 27%.

Стоимость проезда в самых популярных международных поездах тоже возрастет:

Киев – Варшава – на 37%.

Киев – Будапешт – на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

В то же время в недавнем сообщении компания пообещала, что скидки на железнодорожные перевозки в Австрию и Молдову останутся неизменными.