Как ругаются в Польше: грубые выражения и проклятия на польском

На самом деле польская ругань во многом похожа на украинскую. Однако иногда поляки делают это с такой особой отдачей, что она завораживает.

Поляки часто удивляют своей изобретательностью в спорах. Какие "маты" и бранные выражения распространены в Польше, рассказывает 24 Канал.

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Польская брань: распространенные слова

Польский сленг богат на грубые выражения. Некоторые из них являются достаточно вульгарными, однако мы расскажем о значении более "мягких", которые часто встречаются в разговорной речи.

Кроме знаменитого "k**wa", в Польше также употребляют:

Cholera! – Холеру вряд ли нужно переводить, ведь у нас иногда также употребляют это слово.

Kurde! – мягкий вариант "k**wa", похож на наше "бляха!".

Jasna cholera! – "Святая холера!", или "Вот беда!".

Jasny gwint – менее грубая форма выражения "jasna cholera", которым можно выразить удивление или раздражение.

Do diabła! – "К черту!".

Pierdolę – грубое слово, которое, мягко говоря, означает "начхать" на что-то.

Spierdalaj – грубый способ послать кого-то "вон".

Do dupy – выражение, которое поляки употребляют тогда, когда что-то пошло не так.

Gówno – грубое слово, которое вы и так поняли. Преимущественно его употребляют в пренебрежительном тоне или когда случилось что-то плохое.

Поверьте, это лишь малая часть, и еще довольно "легкая".



Лучше вам не слышать польскую брань в свою сторону / Unsplash

Ругательные проклятия на польском

Как и в Украине, у поляков тоже есть интересные проклятия. Некоторые из них довольно колоритные, но не слишком вульгарные. И интересно, что некоторые из них фактически такие же, как у нас.

A niech to kaczka (gęś) kopnie! – пусть тебя утка (гусь) копнет!

Niech to/cię szlag trafi! – Пусть бы это шляк трафил!

A niech to wąż kopnie! – Пусть тебя змея копнет!

Niech to/cię diabli! – Чтобы это/тебя черти взяли!

Niech cię piorun strzeli! – Чтобы тебя гром ударил!

Niech cię drzwi ścisną! – Чтобы тебя дверь прищемила!

Эти выражения скорее эмоциональные, чем оскорбительные. В наше время поляки часто используют их в шутливом или доброжелательном тоне.