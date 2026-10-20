В Польше с 1 декабря изменятся правила выдачи важного документа: как его можно будет получить

В Польше с 1 декабря 2026 года граждане смогут получать удостоверения личности в любом выбранном ими отделении. Ранее документ выдавали исключительно по месту подачи заявления.

Как сообщает издание inpoland.net.pl, соответствующие изменения в правилах для владельцев Dowód osobisty разработало Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA). Нововведение, прежде всего, облегчит жизнь тем, кто проживает, работает или учится в другом городе и ранее был вынужден брать отпуск или отгул ради поездки за документом.

Восстановление аннулированного документа и новые процедуры

Помимо возможности выбрать удобный муниципалитет для получения, принятые нормы урегулируют порядок передачи документов между ведомствами. Также изменятся правила непосредственного подтверждения личности заявителя во время регистрационных действий.

Важным изменением станет механизм реагирования на технические ошибки чиновников. Если удостоверение личности аннулируют по ошибке, документ восстановят в течение 30 дней после отмены без дополнительных бюрократических проволочек или сложных формальностей.

Введение этого пакета изменений ожидалось значительно раньше, ведь реформа должна была стартовать еще с 1 июля 2026 года. Однако по итогам длительных консультаций дату запуска решили отложить до начала зимы.

Что полезно знать украинцам о важных документах в Польше?

В Польше сейчас находится почти миллион украинцев. Те, кто приехал из-за войны, могут оформить номер PESEL и доверенный профиль. PESEL позволяет пользоваться государственными и медицинскими услугами, получать социальную помощь и решать официальные вопросы онлайн.

При этом Польша готовится изменить систему требований к финансовому обеспечению иностранцев, въезжающих в страну. Министерство внутренних дел и администрации уже подготовило проект соответствующего постановления. Поэтому для пересечения границы может оказаться недостаточно одного только загранпаспорта: пограничники также будут иметь право попросить подтвердить наличие необходимой суммы денег.