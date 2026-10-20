Як повідомляє видання inpoland.net.pl, відповідні оновлення правил для власників Dowód osobisty розробило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA). Новація насамперед розвантажить тих, хто мешкає, працює або навчається в іншому місті та раніше був змушений брати відпустку чи відгул заради поїздки по документ.

Відновлення анульованого документа та нові процедури

Окрім можливості обрати зручний муніципалітет для отримання, ухвалені норми врегулюють порядок передачі документів між ужондами. Також зміняться правила безпосереднього підтвердження особи заявника під час реєстраційних дій.

Важливою зміною стане механізм реагування на технічні помилки чиновників. Якщо посвідчення особи анулюють помилково, документ відновлять упродовж 30 днів після скасування без додаткових бюрократичних зволікань чи складних формальностей.

Запровадження цього пакета змін очікували значно раніше, адже реформа мала стартувати ще з 1 липня 2026 року. Утім, за підсумками тривалих консультацій дату запуску вирішили відтермінувати до початку зими.

Що корисно знати українцям про важливі документи в Польщі?

У Польщі зараз перебуває майже мільйон українців. Ті, хто приїхав через війну, можуть оформити номер PESEL і довірений профіль. PESEL дає змогу користуватися державними й медичними послугами, отримувати соціальну допомогу та вирішувати офіційні питання онлайн.

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При цьому Польща готується змінити вимоги до фінансового забезпечення іноземців, які в'їжджають до країни. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вже підготувало проєкт відповідної постанови. Відтак для перетину кордону може бути недостатньо лише закордонного паспорта: прикордонники також матимуть право попросити підтвердити наявність необхідної суми грошей.