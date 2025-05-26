Гражданство Польши для украинцев – редкость: сколько получили паспорт за последние 10 лет

За последние 10 лет польское гражданство получило незначительное количество украинцев, несмотря на миллионный приток мигрантов, которые переехали в страну. Уровень натурализации людей из Украины в Польше остается заметно низким.

Почему натурализация такая низкая и какие преграды ждут украинцев на пути к польскому паспорту, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nasz Wybir.

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Сколько украинцев получили польский паспорт за 10 лет

В период с 2015 по 2024 год 31 900 украинцев получили польское гражданство. Это свидетельствует о значительных структурных проблемах, с которыми сталкиваются иностранцы, стремясь получить полноценное гражданство в Польше.

В недавнем отчете Министерства внутренних дел было обнаружено, что в 2024 году Польша выдала 16 300 положительных решений о предоставлении гражданства. Хотя точное распределение по национальности официально не разглашается, по оценкам экспертов, примерно половина заявителей имеют украинское происхождение.

За последнее десятилетие общее количество украинцев, получивших польское гражданство, оценивается между 38 000 и 39 000.

Эта статистика резко контрастирует с показателями натурализации в других странах ЕС.

В 2021 году Испания предоставила гражданство 144 000 мигрантов;

Германия и Франция – по 130 000 человек;

Италия – более чем 120 000, а Швеция предоставила гражданство почти 90 000 мигрантов.

Для сравнения, Польша за тот же период выдала чуть менее 10 000 разрешений на получение гражданства.

Эти цифры подчеркивают относительно низкий уровень натурализации в Польше: только 1,7% иностранцев, имеющих статус долгосрочного резидента, получили польское гражданство в 2021 году. Этот показатель ниже среднего показателя по ЕС – 2,2%.

Какие преграды для получения гражданства Польши

Процесс получения польского гражданства, хотя теоретически кажется простым, продолжает создавать проблемы для многих мигрантов.

Основные требования включают:

непрерывное и легальное проживание в Польше от 1 до 10 лет, в зависимости от оснований;

знание польского языка на уровне не ниже B1;

наличие стабильного дохода и жилья;

сдачи государственного языкового экзамена, что проводится только 4 раза в год.



С 2015 по 2023 год польское гражданство получили 31 900 украинцев / Фото Unsplash

Значительное количество украинцев, которые переезжают в Польшу, делают это как временные работники, часто без намерения остаться здесь надолго. Эта тенденция приводит к задержкам в инициировании процесса натурализации.

Многие новоприбывшие имеют проблемы с надлежащей адаптацией и изучением языка, что приводит к трудностям в сдаче экзаменов на получение гражданства или подачи необходимых документов из-за бюрократических преград.

Несмотря на значительную украинскую диаспору в Польше, путь к польскому гражданству остается относительно редким. Основными препятствиями являются сложность бюрократического процесса, языковые барьеры и недостаточная интеграционная поддержка для новых жителей.