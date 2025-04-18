Водительское удостоверение в Польше для украинцев: как получить и сколько это стоит

Польша имеет структурированный процесс получения водительского удостоверения. Он предусматривает соблюдение определенных процедур и выполнение основных требований.

Это касается и украинцев, которые хотят сесть за руль. 24 Канал рассказывает об основных этапах получения прав в Польше, необходимые документы, а также стоимость и сроки обучения.

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Может ли украинец сдать экзамен на права в Польше

Да, украинец может сдать экзамен на водительские права в Польше. Для этого необходимо выполнить несколько условий и процедур, аналогичных тем, что нужны для граждан Польши:

Регистрация или проживание в Польше. Пакет необходимых документов. Теоретический и практический курсы. Сдача экзаменов. Подача заявления. Получение прав.

Важно, что раньше все экзамены и курсы проводились на польском, немецком или английском языках, и знание одного из трех языков было обязательным. Но Польша сделала шаг навстречу украинцам и позволила проходить экзамены на украинском языке.

Пошаговая процедура получения прав в Польше

Медицинский осмотр

Первый обязательный этап – это прохождение медицинского осмотра у лицензированного врача. Он включает оценку зрения, слуха, координации движений и общего состояния здоровья. За обследование, как правило, нужно заплатить от 200 до 300 злотых.

Получение профиля кандидата на водителя (PKK)

В Польше лица, желающие поступить в автошколу, должны получить уникальный идентификатор, известный как PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Чтобы получить PKK, заявители должны подать несколько документов в городской отдел коммуникации (Wydział Komunikacji): заполненную анкету, медицинскую справку, фотографию и подтверждение места жительства в Польше.

Обучение в автошколе

После получения PKK можно записаться в автошколу. Обучение включает теоретический курс (30 часов лекций) и практические занятия (минимум 30 часов вождения).

Стоимость обучения зависит от школы и региона, но обычно составляет от 1 800 до 4 000 злотых.

Теоретический экзамен

Экзамен сдается в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Он содержит 32 вопроса (20 общих и 12 специализированных) и проводится на компьютере. Чтобы успешно сдать теорию, нужно набрать минимум 68 из 74 возможных баллов.



Для получения водительских прав в Польше надо пройти теоретический экзамен / Фото Pexels

Стоимость теоретического экзамена обычно составляет около 50 злотых.

Практический экзамен

После успешной сдачи теоретического теста кандидат проходит практический экзамен, включающий выполнение маневров на автодроме (парковка, старт на подъеме и т.д.) и вождение по городу с инструктором.

Стоимость экзамена около 200 злотых.

Получение водительского удостоверения

Лица, которые успешно сдали экзамены на получение водительского удостоверения должны подать заявление на его получение. Его можно заполнить лично в Wydział Komunikacji или онлайн. Плата за оформление удостоверения составляет примерно 100 злотых, а срок его выдачи может длиться до 14 дней.

Соблюдение всех требований и тщательная подготовка помогут успешно получить водительское удостоверение и стать уверенным водителем.

К слову, вождение без прав в Польше влечет за собой штрафы.