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Закордон Советы и возможности Водительское удостоверение в Польше для украинцев: как получить и сколько это стоит
18 апреля, 20:03
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Водительское удостоверение в Польше для украинцев: как получить и сколько это стоит

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Украинцы могут сдать экзамен на водительское удостоверение в Польше на украинском языке.
  • Процесс включает теоретический курс, практические занятия, экзамены в WORD, и оформление удостоверения.

Польша имеет структурированный процесс получения водительского удостоверения. Он предусматривает соблюдение определенных процедур и выполнение основных требований.

Это касается и украинцев, которые хотят сесть за руль. 24 Канал рассказывает об основных этапах получения прав в Польше, необходимые документы, а также стоимость и сроки обучения.

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Может ли украинец сдать экзамен на права в Польше

Да, украинец может сдать экзамен на водительские права в Польше. Для этого необходимо выполнить несколько условий и процедур, аналогичных тем, что нужны для граждан Польши:

  1. Регистрация или проживание в Польше.
  2. Пакет необходимых документов.
  3. Теоретический и практический курсы.
  4. Сдача экзаменов.
  5. Подача заявления.
  6. Получение прав.

Важно, что раньше все экзамены и курсы проводились на польском, немецком или английском языках, и знание одного из трех языков было обязательным. Но Польша сделала шаг навстречу украинцам и позволила проходить экзамены на украинском языке.

Пошаговая процедура получения прав в Польше

  1. Медицинский осмотр

Первый обязательный этап – это прохождение медицинского осмотра у лицензированного врача. Он включает оценку зрения, слуха, координации движений и общего состояния здоровья. За обследование, как правило, нужно заплатить от 200 до 300 злотых.

  1. Получение профиля кандидата на водителя (PKK)

В Польше лица, желающие поступить в автошколу, должны получить уникальный идентификатор, известный как PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Чтобы получить PKK, заявители должны подать несколько документов в городской отдел коммуникации (Wydział Komunikacji): заполненную анкету, медицинскую справку, фотографию и подтверждение места жительства в Польше.

  1. Обучение в автошколе

После получения PKK можно записаться в автошколу. Обучение включает теоретический курс (30 часов лекций) и практические занятия (минимум 30 часов вождения).

Стоимость обучения зависит от школы и региона, но обычно составляет от 1 800 до 4 000 злотых.

  1. Теоретический экзамен

Экзамен сдается в Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Он содержит 32 вопроса (20 общих и 12 специализированных) и проводится на компьютере. Чтобы успешно сдать теорию, нужно набрать минимум 68 из 74 возможных баллов.


Для получения водительских прав в Польше надо пройти теоретический экзамен / Фото Pexels

Стоимость теоретического экзамена обычно составляет около 50 злотых.

  1. Практический экзамен

После успешной сдачи теоретического теста кандидат проходит практический экзамен, включающий выполнение маневров на автодроме (парковка, старт на подъеме и т.д.) и вождение по городу с инструктором.

Стоимость экзамена около 200 злотых.

  1. Получение водительского удостоверения

Лица, которые успешно сдали экзамены на получение водительского удостоверения должны подать заявление на его получение. Его можно заполнить лично в Wydział Komunikacji или онлайн. Плата за оформление удостоверения составляет примерно 100 злотых, а срок его выдачи может длиться до 14 дней.

Соблюдение всех требований и тщательная подготовка помогут успешно получить водительское удостоверение и стать уверенным водителем.

К слову, вождение без прав в Польше влечет за собой штрафы.