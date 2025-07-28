Популярный курорт Италии ввел новые условия для туристов: прицепились к чемоданам и вьетнамкам
- Город Портофино ввел новые правила для туристов, запретив ходить босиком, катить чемоданы и не только.
- Правила будут действовать до конца сентября, чтобы уменьшить беспорядок во время пика туристического сезона.
Известный итальянский курортный городок Портофино объявил о новых правилах для туристов. Отныне и до конца сентября запрещено ходить босиком, носить купальники и катить чемоданы в центре города.
За любые нарушения предусмотрен штраф – до 500 евро. Детали о новых требованиях к туристам в Портофино рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Читайте также Сплошное разочарование и совсем не та картинка: туристка рассказала, почему Колизей не стоит внимания
Какие новые туристические требования ввели в Портофино?
С 15 июля путешественники, посещающие Портофино, начали сталкиваться с новыми правилами, направленными на сохранение очарования и спокойствия города во время пика туристического сезона.
Так, меры распространяются на мощеные улицы и главную площадь города, и запрещают:
- ходить босиком,
- носить купальники или ходить топлесс;
- катить чемоданы.
Местные власти также запретили распивать алкоголь на улицах, включать громкую музыку в общественных местах и лежать на тротуарах. Эти правила призваны уменьшить беспорядок и обеспечить приятные впечатления как для туристов, так и для местных.
Нарушителям новых правил грозит штраф в размере от 25 до 500 евро.
При этом правила будут действовать в течение летних месяцев, когда город принимает около 100 000 посетителей, что резко контрастирует с тихим межсезонным населением – примерно 400 человек.
Тем временем на юге Сардинии вспыхнул масштабный лесной пожар. Он заблокировал пути эвакуации, заставив людей спасаться морем.