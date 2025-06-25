Еще один популярный город запретил продажу алкоголя: в какие часы будут действовать ограничения

С 25 июня 2025 года в Порту – третьем по величине городе Португалии – вступил в силу запрет продажи алкоголя в магазинах в ночное время. Алкогольные напитки нельзя будет приобрести с 21:00 вечера до 8:00 утра.

Это уже третья поправка к правилам, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Она также расширяет зону сдерживания, охватывая почти весь центр города Порту, пишет 24 Канал со ссылкой на The Portugal News.

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В Порту ограничили ночную продажу алкоголя

Местные власти Порту объявили о новых правилах продажи алкогольных напитков в специально отведенных для этого зонах. Отныне с 21:00 до 08:00 торговля будет разрешена только в кафе, барах, ресторанах и ночных клубах. Это означает, что супермаркеты, сувенирные магазины и винные погреба больше не смогут предлагать алкогольные напитки в эти часы.

Кроме того, будет ограничено время работы террас в пределах зоны сдерживания. Однако заведения, расположены в трех зонах ночной жизни – центре ночной жизни, защитной зоне и зоне локализации – получат выгоду от более гибкого графика работы для своих террас.

Будут проводиться очень строгие проверки с жесткими санкциями, чтобы укрепить чувство безопасности людей и гарантировать организацию общественных пространств,

– заверила советник города Филиппа Коррейя Пинту.

Также объявили о существенном пересмотре санкций, накладываемых на нарушителей этих правил. Согласно изменениям, заведения, которые нарушают правила, столкнутся с ограничениями по продлению времени работы.

Однако, представители бизнеса утверждают, что эти меры не смогут эффективно решить проблему массовых беспорядков. Они указывают на то, что потребители, по-прежнему, будут иметь возможность покупать алкоголь в супермаркетах до 21:00.

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