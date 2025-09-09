Посол Украины в Польше Василий Боднар выдвинул предложение ввести украинский язык как второй иностранный в польских школах. Это предложение уже вызвало острую реакцию и бурю недовольства.

А некоторые даже призывают польское правительство не допустить этого. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Facebook Василия Боднара.

Какова реакция на изучение украинского как второго иностранного в Польше?

Посол Украины в Польше выразил обеспокоенность в связи с заметным ростом недружественной риторики, направленной против украинцев, проживающих в Польше. Он отметил распространенность дезинформации и манипулятивных высказываний, поступающих как от анонимных источников, так и от известных польских политиков.

Отдельно Боднар обратил внимание на споры вокруг предложения ввести украинский язык как второй иностранный в польских школах.

Появление дискуссии на тему преподавания украинского как иностранного в польских школах не сопровождалось никакими изменениями в польское законодательство. Это предложение появилось исключительно в рамках действующего законодательства Польши и не требовало никаких нововведений или изменений,

– подчеркнул Боднар.

Он также подчеркнул положительный вклад украинцев в Польше. Так, в 2024 году граждане Украины внесли в польский бюджет 15,1 миллиарда злотых, а выплаты, осуществлены им в рамках программы "Rodzina 800+" – составили около 2,8 миллиарда злотых.

Кроме того, посол отметил, что на украинцев сейчас приходится более 2,7% ВВП Польши, что играет жизненно важную роль в укреплении экономики страны.

Ограничат ли право на изучение украинского в школах?

Посол подчеркнул важность изучения украинского языка как второго иностранного, назвав его жизненно важным каналом для углубления взаимопонимания и сотрудничества между Украиной и Польшей.

По состоянию на конец мая 2025 года польский язык преподается в 577 школах в разных регионах Украины, а более 90 000 украинских студентов записались на курсы польского языка,

– заявил он.



Посол Украины в Польше призвал ввести украинский язык как второй иностранный

Боднар также коснулся вопроса преподавания русского языка в Польше, отметив, что по состоянию на 2024 год он предлагается в 2 115 школах, а примерно 166 000 учеников изучают его как дополнительный язык.

В свете этих событий посол Боднар призвал польские власти обеспечить гражданам Украины возможность реализовать свое право на образование, выступая за равные условия для украинского языка по сравнению с другими иностранными языками.

В завершение подчеркнул, что украинцы не стремятся к ассимиляции, а скорее хотят сохранить свою культурную идентичность во время временного проживания в Польше.

