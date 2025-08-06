Во Франции масштабный лесной пожар размером с Париж: людей эвакуируют
- В департаменте Од на юге Франции лесной пожар охватил 11 тысяч гектаров, что равно размеру Парижа, приведя к эвакуации нескольких муниципалитетов.
- Пожар пытаются потушить 1800 пожарных с помощью авиации, но уже пострадали 9 человек, одна женщина погибла, а еще один человек пропал без вести.
- Тысячи домохозяйств остались без электроэнергии, а 1500 человек разместили в центрах временного размещения.
В департаменте Од на юге Франции сильный лесной пожар. По состоянию на утро 6 августа он охватил 11 тысяч гектаров, несколько муниципалитетов пришлось эвакуировать.
Огонь продолжает распространяться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
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Какие последствия пожара во Франции?
Огонь начал распространяться 5 августа после обеда. Очевидцы рассказали, что пожар возник внезапно, и пламя огня были "высотой десятки метров".
Власти заявили, это "самый большой пожар лета". Его очень сложно тушить из-за засухи.
Пожар активен, очень активен в районе, который соответствует всем условиям для быстрого распространения огня. (...) Сейчас он охватил 11 000 гектаров, что примерно равно размеру города Париж,
– рассказала Люси Реш, заместитель префектуры Од.
Полиция эвакуировала жителей опасных районов. 1500 человек разместили в центрах временного размещения.
Сейчас пожар пытаются унять около 1800 пожарных, с воздуха им помогают 4 самолета Canadair, 2 самолета Dash и один вертолет.
Без электроэнергии остались тысячи домохозяйств. Также пока известно о 9 раненых. Среди них двое местных жителей, один из которых в критическом состоянии с тяжелыми ожогами, а также 7 пожарных.
Также, к сожалению, огонь унес жизнь одной женщины, которое не хотела эвакуироваться, и еще один человек пропал без вести.
Напомним, что в конце июля Греция обратилась за помощью к ЕС из-за масштабных лесных пожаров.