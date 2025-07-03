Крит горит: огонь угрожает курортам, туристов эвакуируют – шокирующие видео

Значительный лесной пожар вспыхнул на греческом острове Крит в среду днем, 2 июля. Под воздействием сильного ветра пламя быстро распространяется, что заставило местные власти начать массовую эвакуацию жителей и туристов уже сегодня, 3 июля.

Сейчас продолжаются усилия по управлению ситуацией, поскольку пожар продолжает представлять серьезную угрозу для региона, и даже курортов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Остров Крит охватил масштабный пожар

Вчера вблизи портового города Иерапетра вспыхнул лесной пожар, в результате чего более 1 500 туристов и жителей острова были эвакуированы из своих домов и отелей. Пожар представляет значительную угрозу и для курортов на южном побережье острова.

Очень сложная ситуация, пожар очень трудно сдержать... С эвакуированными туристами все в порядке. Их доставили на крытую баскетбольную арену и в отели в других регионах острова,

– рассказал представитель гражданской обороны Нектариос Пападакис.

Некоторые люди, которые оказались отрезанными от дороги, были эвакуированы лодками прямо с пляжей.

Крит горит: смотрите видео

Более 155 пожарных борются со значительным пламенем, которое осложняется сложным горным рельефом и сильным ветром, что способствует быстрому распространению огня. Густой дым от пожара достиг пляжа Макри Ялос, расположенного примерно в 10 километрах от эпицентра пожара.

Пока не сообщается о жертвах. Однако, 4 пожилых людей были госпитализированы из-за респираторных проблем из-за вдыхания дыма. Местные больницы на острове находятся в состоянии повышенной готовности.

Огонь простирается минимум на 6 километров: смотрите видео

В то же время пожар задел поселок Агиа Фотия, и уничтожил несколько домов и другое имущество. Сейчас жители сталкиваются с перебоями в электроснабжении в результате стихии.

Напомним, ранее сильные лесные пожары произошли на острове Хиос в Греции.