На греческом острове страшные лесные пожары, объявлено чрезвычайное положение: жуткие кадры

На пятом по величине острове в Греции, Хиос, начались сильные лесные пожары. Пожар продолжается уже четвертый день – из-за порывов северного ветра пожарным трудно контролировать пламя.

Со стихией пытаются бороться более 400 пожарных, которым помогают 14 вертолетов и 2 самолета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters и Independend.

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Какая ситуация сейчас на острове

Пожар уже вызвал отключение электроэнергии и недостаток воды, не говоря уже о повреждении имущества.

Службы гражданской обороны Греции выпустили предупреждение о лесных пожарах в районах Весса, Лити и пляжа Лити. Власти также призвали эвакуироваться жителями приморской деревни к северо-западу от столицы.

Фото ситуации на Хиосе со спутника:

Пожарные службы надеются предотвратить распространение огня на районы, в которых производят природную смолу, которую собирают с мастиковых деревьев.

Пожары на острове Хиос: смотрите видео

Можно ли лететь в Грецию на отдых

Несмотря на состав ситуацию, пока отмен рейсов не было – Национальный аэропорт острова Хиос работает в обычном режиме.

Также МИД пока не предостерегал от необязательных поездок в Грецию, поэтому, если вы уже имеете билеты или бронирование, вряд ли вам возместят средства. Однако некоторые страховые полисы включают покрытие убытков из-за стихийного бедствия, поэтому такие вещи следует выяснять напрямую с вашей страховой компанией и поставщиком туристических услуг.

Важно! Летом на греческих островах регулярно возникают лесные пожары. Если находитесь там на отдыхе, регулярно следите за сообщениями властей.

Напомним, что также недавно крупный лесной пожар также бушевал вблизи Афин, там была объявлена эвакуация.