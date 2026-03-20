Укр Рус
Закордон Новости о жизне за границей Ні роботи, ні друзів, ні житла: хто з українців найбільше страждає за кордоном
20 марта, 15:13
3

Ни работы, ни друзей, ни жилья: кто из украинцев больше всего страдает за границей

Алена Гогунская
Основні тези
  • Украинские беженцы за рубежом сталкиваются с трудностями в трудоустройстве, доступе к жилью и социальной интеграции, особенно женщины.
  • Чехия планирует ограничить статус временной защиты для определенных групп украинцев, а в США возможны риски депортации для участников программы Uniting for Ukraine.

Украинские беженцы, которые выехали из-за войны, сталкиваются с существенными трудностями адаптации за рубежом. Больше всего барьеров возникает в сфере трудоустройства, доступа к жилью, медицины и социальной интеграции.

Особенно уязвимой группой оказались женщины, которые оценивают свои возможности на новом месте значительно ниже, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании Программы развития ООН о влиянии войны на украинскую молодежь в 2025 году.

Кто сталкивается с наибольшими барьерами?

Согласно исследованию, украинки за рубежом чаще сталкиваются с ограниченным доступом к:

  • высокооплачиваемой работе,
  • покупке или аренде жилья,
  • качественной медицине,
  • возможностям для досуга,
  • открытию собственного бизнеса.

Исследователи отмечают, что ключевыми препятствиями для трудоустройства женщин являются:

  • нехватка соответствующих вакансий на местных рынках труда,
  • сложности из-за наличия детей и необходимости ухода за ними.

Особенно уязвимыми являются две группы:

  1. Женщины, которые не могут найти работу по специальности и вынуждены соглашаться на низкоквалифицированный труд.
  2. Матери с маленькими детьми, которые не имеют возможности работать полный рабочий день.

Эксперты подчеркивают, что это формирует дополнительный разрыв между мужчинами и женщинами в процессе интеграции в новое общество.


Матери с маленькими детьми не имеют возможности работать полный рабочий день / Фото Unsplash

Как насчет адаптации за рубежом?

Отдельное внимание исследование уделяет социальной адаптации украинцев за рубежом. Оказалось, что она напрямую зависит от уровня доходов. В частности:

  • около 31% респондентов активно строят новые социальные связи,
  • 16% остаются в социальной изоляции.

Причиной изоляции часто становится нехватка средств, которая ограничивает доступ к:

  • культурным мероприятиям,
  • общению и новым знакомствам,
  • возможностям интеграции.

Таким образом формируется "замкнутый круг": без финансовых ресурсов сложно интегрироваться, а без интеграции – улучшить экономическое положение.

Справка. Как говорится на сайте Евростата, по состоянию на декабрь 2025 года около 4,35 миллиона граждан Украины находятся под временной защитой. Наибольшее количество украинских беженцев приняла Германия – более миллиона человек. На втором месте – Польша, где проживают сотни тысяч украинцев, а замыкает тройку Чехия, которая также остается одним из ключевых направлений для переселенцев.

Что известно об ограничениях для украинских беженцев?

  • Чехия выступила с инициативой изменить условия предоставления временной защиты для украинцев в Евросоюзе. В частности, предлагается ограничить этот статус для мужчин трудоспособного возраста, а также для тех, кто прибывает из относительно безопасных регионов Украины.
  • В то же время в США ситуация также усложняется: сотни тысяч украинцев могут столкнуться с риском депортации. Трудности с иммиграционной службой возникают даже у тех, кто находится в стране легально по программе Uniting for Ukraine и имеет действующие документы.