Молдова изменила правила въезда: без какого документа не впустят в страну

В Молдове изменились правила въезда. Граждане Украины, которые пересекают границу на собственной машине, должны иметь все необходимые документы.

Новые правила въезда в Молдову начали действовать 16 января. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение ГПСУ.

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Изменения в правилах въезда в Молдову

Отныне люди, которые пересекают границу с Молдовой на собственном транспорте, должны иметь с собой действующие сертификаты техосмотра.

В действие вступила норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства (Молдовы – 24 Канал),

– сообщили в ГПСУ.

В случае отсутствия этого документа молдавские пограничники будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны. ГПСУ призвала украинцев учесть эту информацию во время поездки.

Конечно, это касается водителей любого транспорта, в частности автобусов и бусов, которые перевозят пассажиров с целью получения прибыли. Однако в Украине такие виды транспорта и без этого должны регулярно проходить техосмотр.