Пророссийского итальянца не пустили в Украину: почему так произошло и как не повторить его судьбу

Даже если у вас есть паспорт и виза, это не значит, что вас автоматически впустят в страну. Пограничники имеют право отказать в пропуске по разным причинам и Украина не исключение. Подобное произошло с итальянцем по имени Рокко, которого не пустили в Украину.

При каких условиях запрещено вам могут отказать во въезде в Украину – расскажет 24 Канал со ссылкой на МИД.

Смотрите также Сеть разрывает ожидания о впуске итальянца на границе: Threads взорвался мемами

Почему итальянца не пустили в Украину?

В Threads набирает популярность сообщение девушки под ником @d__melnichenko, которая рассказала о необычной ситуации по дороге в Украину. По ее словам, она оказалась в автобусе рядом с супругами – украинкой и гражданином Италии, по имени Рокко. Во время поездки, как отметила автор, итальянец открыто выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и негативно говорил об Украине.

Мужчина ехал в вышиванке, подаренной женой, и во время остановки заговорил к девушке на итальянском, расспрашивая о маршруте. Впоследствии он начал критиковать украинского президента и заявил, что "Украина – плохая страна", одновременно подчеркивая свое уважение к Путину.

Когда девушка выразила, что такие высказывания неприемлемы, Рокко ответил, что его жена разделяет такую позицию. Сообщение девушки быстро завирусилось и тысячи пользователей начали следить за маршрутом автобуса до украинской границы. Украинцы активно комментировали, поддерживая идею сообщить пограничникам об инциденте.

Я лягу, но оно в Украину не заедет,

– написала девушка уже на границе, и эта фраза мгновенно разлетелась по соцсетям.

Когда автобус прибыл на пункт пропуска, работники Чопского пограничного отряда, которые были проинформированы об инциденте, пригласили гражданина Италии для беседы. В результате, как сообщила автор сообщения, Рокко в Украину не пустили.



Первое сообщение девушки на эту тему / Скриншот с Threads

Почему пограничники могут не пустить в Украину?

Иностранца могут не впустить в Украину, если считают его угрозой для безопасности или общественного порядка, а также в случае поддельных/недействительных документов – об этом прямо упоминается в перечне оснований для отказа или запрета въезда.

Также к причинам относятся:

нарушение правил миграции,

недостаточные финансовые гарантии,

невозможность подтвердить цель поездки.

Аэропорт, железнодорожный вокзал, шумная городская площадь или морское побережье - с приложением TransferGo вы можете отправить деньги в Украину в любой момент. Нужен только смартфон и доступ к интернету.

Перечень типичных оснований для отказа во въезде в Украину включает:

отсутствие паспорта, визы или действительных документов;

наличие решения о запрете;

недостоверность информации и тому подобное.

Существуют отдельные правила незаконного пересечения с оккупированных/неконтролируемых территорий (например, через Крым или Донбасс), из-за чего могут отказать в пропуске.

Как проехать границу быстрее?

С начала 2026 года документы в поездах "Укрзализныци" будут проверять во время движения без остановок. На сегодня ускоренный контроль во время движения действует в поездах "Интерсити", курсирующих в Польшу. По словам Демченко, с нового года система распространится еще на девять пар поездов, то есть на 18 подвижных составов в целом, следующих на выезд и въезд.