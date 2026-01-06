Пророссийского итальянца не пустили в Украину: почему так произошло и как не повторить его судьбу
- Итальянца не пустили в Украину из-за его пророссийских высказываний, которые он делал во время поездки в автобусе.
- Пограничники могут отказать во въезде, если считают лицо угрозой для безопасности или общественного порядка, а также из-за поддельных документов или нарушения миграционных правил.
Даже если у вас есть паспорт и виза, это не значит, что вас автоматически впустят в страну. Пограничники имеют право отказать в пропуске по разным причинам и Украина не исключение. Подобное произошло с итальянцем по имени Рокко, которого не пустили в Украину.
При каких условиях запрещено вам могут отказать во въезде в Украину – расскажет 24 Канал со ссылкой на МИД.
Смотрите также Сеть разрывает ожидания о впуске итальянца на границе: Threads взорвался мемами
Почему итальянца не пустили в Украину?
В Threads набирает популярность сообщение девушки под ником @d__melnichenko, которая рассказала о необычной ситуации по дороге в Украину. По ее словам, она оказалась в автобусе рядом с супругами – украинкой и гражданином Италии, по имени Рокко. Во время поездки, как отметила автор, итальянец открыто выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и негативно говорил об Украине.
Мужчина ехал в вышиванке, подаренной женой, и во время остановки заговорил к девушке на итальянском, расспрашивая о маршруте. Впоследствии он начал критиковать украинского президента и заявил, что "Украина – плохая страна", одновременно подчеркивая свое уважение к Путину.
Когда девушка выразила, что такие высказывания неприемлемы, Рокко ответил, что его жена разделяет такую позицию. Сообщение девушки быстро завирусилось и тысячи пользователей начали следить за маршрутом автобуса до украинской границы. Украинцы активно комментировали, поддерживая идею сообщить пограничникам об инциденте.
Я лягу, но оно в Украину не заедет,
– написала девушка уже на границе, и эта фраза мгновенно разлетелась по соцсетям.
Когда автобус прибыл на пункт пропуска, работники Чопского пограничного отряда, которые были проинформированы об инциденте, пригласили гражданина Италии для беседы. В результате, как сообщила автор сообщения, Рокко в Украину не пустили.
Первое сообщение девушки на эту тему / Скриншот с Threads
Почему пограничники могут не пустить в Украину?
Иностранца могут не впустить в Украину, если считают его угрозой для безопасности или общественного порядка, а также в случае поддельных/недействительных документов – об этом прямо упоминается в перечне оснований для отказа или запрета въезда.
Также к причинам относятся:
- нарушение правил миграции,
- недостаточные финансовые гарантии,
- невозможность подтвердить цель поездки.
Аэропорт, железнодорожный вокзал, шумная городская площадь или морское побережье - с приложением TransferGo вы можете отправить деньги в Украину в любой момент. Нужен только смартфон и доступ к интернету.
Перечень типичных оснований для отказа во въезде в Украину включает:
- отсутствие паспорта, визы или действительных документов;
- наличие решения о запрете;
- недостоверность информации и тому подобное.
Существуют отдельные правила незаконного пересечения с оккупированных/неконтролируемых территорий (например, через Крым или Донбасс), из-за чего могут отказать в пропуске.
Как проехать границу быстрее?
С начала 2026 года документы в поездах "Укрзализныци" будут проверять во время движения без остановок. На сегодня ускоренный контроль во время движения действует в поездах "Интерсити", курсирующих в Польшу. По словам Демченко, с нового года система распространится еще на девять пар поездов, то есть на 18 подвижных составов в целом, следующих на выезд и въезд.