Лондон для украинцев: как добраться, что нужно для въезда и другие нюансы

Лондон – одно из самых популярных туристических направлений в мире, которое привлекает около 30 миллионов посетителей каждый год. Город может похвастаться множеством достопримечательностей и впечатлений, которые продолжают привлекать путешественников со всего мира, в том числе и украинцев.

Для тех, кто стремится исследовать яркие предложения Лондона, надо подготовиться к тому, что дорога будет нелегкая, как и процедура оформления соответствующих документов. Как украинцу поехать в Лондон рассказывает 24 Канал.

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Правила въезда в Великобританию для украинцев в 2025 году для украинцев

Граждане Украины должны получить визу для въезда в Соединенное Королевство, независимо от места назначения – будь то Англия, Шотландия, Уэльс, или Северная Ирландия.

Безвизовый режим не распространяется даже на владельцев биометрических паспортов. Это означает, что даже для краткосрочных визитов, таких как поездки в Лондон или Эдинбург, украинские путешественники должны подавать документы на получение туристической визы.

Как украинцам оформить визу в Лондон

Украинцы могут подать заявку на Standard Visitor Visa (туристическая виза). Для этого нужно:

Подать анкету на официальном сайте правительства Великобритании. Оплатить визовый сбор (115 фунтов стерлингов). Записаться в визовый центр для подачи биометрии. Предоставить подтверждение бронирования жилья, маршрут поездки, справку о финансовом состоянии.

Обработка визового заявления обычно длится от 3 до 6 недель, в зависимости от страны подачи.

Важно: путешественники, которые направляются в Британию с туристической целью, также обязаны иметь страховку, независимо от страны происхождения, в том числе из Украины. Она будет проверяться пограничниками при въезде в страну.

Что делать беженцам

Украинцы, которые бегут от войны, могут стать участниками программы "Homes for Ukraine". Эта инициатива позволяет им получать поддержку от волонтеров-спонсоров в течение 6 месяцев.



Как украинцам поехать в Лондон / Фото Unsplash

После рассмотрения заявления украинские беженцы получат или визу, или официальное письменное разрешение. Этот документ позволит им сесть на самолет или другой вид транспорта для путешествия в Соединенное Королевство.

К слову, в Евросоюзе обнародовали свежие данные по количеству беженцев – сколько украинцев находится в ЕС.

Как поехать в Англию из Украины в 2025-м

Украинцы, которые стремятся попасть в Великобританию, вынуждены путешествовать через третьи страны, поскольку воздушное пространство Украины остается закрытым: