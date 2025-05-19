Туристы отменяют рейсы в Японию из-за предсказания в комиксе: пророчит "настоящую катастрофу"

Японская манга предупреждает о "настоящей катастрофе", которая якобы произойдет в июле 2025 года. Многие люди в это верят, ведь предыдущее "предсказание" автора манги сбылось.

Туристы из других стран массово отменяют поездки, потому что боятся масштабного землетрясения, который якобы вызовет катастрофическое цунами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о "предсказании" катастрофы в Японии

Паника возникла из-за манги Рё Тацуки "Будущее, которое я увидела" 1999 года. В манге ее мультяшная версия делится с другими персонажами видениями, которые она получила во время сна.

Некоторые из этих снов оказываются очень похожими на события из реальной жизни. Например, Большое тохокуское землетрясение, которое произошло 11 марта 2011 года, совпало с мангой.

Это сделало Тацуки известной не только в Японии, но и в других частях Азии. Ее творчество популярно до сих пор, потому что поклонники считают, что она может точно видеть будущие события в своих снах. Например, фанаты утверждают, что она предсказала смерть принцессы Дианы, певца Фредди Меркьюри и пандемию COVID-19.

В "полной версии" манги, которая вышла в 2021 году, утверждается, что следующее большое землетрясение якобы произойдет в этом июле. Мол, 5 июля 2025 года под морским дном между Японией и Филиппинами якобы откроется трещина, в результате которой на берег выйдет волна, втрое выше волны после землетрясения в Тохоку.



Обложка манги "Будущее, которое я увидела" / CNN

Эту тему подхватили различные "экстрасенсы" и "прорицатели", еще больше усиливая страх среди людей. В итоге, паника в сети привела к отмене туристических планов.

Например, во время Пасхальных праздников количество бронирований в Японию сократилось вдвое. И ожидается, что в самые большие 2 месяца отмен будет еще больше.

"Предсказания" о землетрясении больше всего распугали путешественников с материкового Китая и Гонконга, которые составляют основной поток туристов в Японии. Но страх распространился и другие рынки, такие как Таиланд и Вьетнам.

Будет ли землетрясение в Японии летом 2025 года

В Японии часто происходят землетрясения, поскольку страна расположена на Тихоокеанском огненном круге. Это зона интенсивной сейсмической и вулканической активности по обе стороны Тихого океана. Поэтому перспектива сильного землетрясения – это то, с чем японцы живут ежедневно, и страна давно научилась сдерживать мощные толчки.

Однако в январе правительство Японии предупредило, что существует 80% вероятность сильного землетрясения. Но сейсмологи критически отнеслись к этим предупреждениям, поскольку такое невозможно точно предсказать.

Что думает сама автор книги

Японская газета "Майничи Симбун" спросила Рё Тацуки, что она думает о массовой отмене рейсов из-за ее манги.

Автор заявила, что хоть она "очень положительно" оценивает тот факт, что интерес к ее работе сделал людей более подготовленными к стихийным бедствиям, все же она призвала их не "слишком увлекаться" ее фантазиями и "действовать должным образом, опираясь на мнения экспертов".

Напомним, что 15 мая в Японии трижды извергся вулкан Сукарадзима, из-за чего весь город Кагосима засыпало пеплом.