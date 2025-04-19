Спрятали в шприцах и пробирках: мужчин будут судить за контрабанду 5 000 муравьев

Четверо контрабандистов в Кении пытались нелегально перевезти 5 000 муравьев-маток. Их спрятали в специально модифицированные пробирки и шприцы.

Мужчин обвинили в незаконном хранении и торговле живыми дикими животными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Для чего контрабандистам столько муравьев

4 контрабандиста пытались вывезти 5000 муравьев-маток. Среди них были Messor Cephalotes, известные как гигантский африканский муравей-жнец. Эти насекомые распространены в Кении.

Нарушители спрятали насекомых в 2 244 контейнера. Пробирки и шприцы были модифицированы таким образом, чтобы насекомые могли выживать там до двух месяцев, хотя на фото видно, что им там было очень тесно.

Контрабандисты планировали продавать их в Европе и Азии, ведь экзотические насекомые пользуются значительным спросом среди иностранных коллекционеров. Их содержат в специальных формикариях – специальных прозрачных контейнерах для наблюдения за жизнью сложных муравьиных колоний.

Люди отдают примерно 132,44 доллара США за одного муравья-королеву Messor Cephalotes. Они достигают длины 20 – 24 миллиметров и имеют привлекательную красно-коричнево-черную окраску.

В целом стоимость всей партии, которую пытались провезти контрабандисты, на черном рыке оценивается примерно в 1 миллион кенийских шиллингов (около 7800 долларов США).

Исследования показали, что пробирки были разработаны для поддержки муравьев в течение двух месяцев и уклонения от обнаружения службы безопасности в аэропорту,

– говорится в заявлении Службы охраны дикой природы Кении.

Задержанные признали свою вину в незаконном хранении и торговле живыми дикими животными. Однако судебное разбирательство все еще продолжается, а контрабандисты находятся под стражей.

Служба охраны дикой природы Кении назвала это дело знаковым в борьбе с незаконной торговлей дикими животными.

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