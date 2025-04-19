Чоловіків звинуватили у незаконному зберіганні та торгівлі живими дикими тваринами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Для чого контрабандистам стільки мурах

4 контрабандисти намагалися вивезти 5000 мурах-маток. Серед них були Messor Cephalotes, відомі як гігантська африканська мураха-жнець. Ці комахи поширені в Кенії.

Порушники заховали комах у 2 244 контейнери. Пробірки та шприці були модифіковані таким чином, щоб комахи могли виживати там до двох місяців, хоч на фото видно, що їм там було дуже тісно.

Контрабандисти планували продавати їх в Європі та Азії, адже екзотичні комахи мають значний попит серед іноземних колекціонерів. Їх утримують у спеціальних формікаріях – спеціальних прозорих контейнерах для спостереження за життям складних мурашиних колоній.

Люди віддають приблизно 132,44 долара США за одну мураху-королеву Messor Cephalotes. Вони досягають довжини 20 – 24 міліметрів і мають привабливе червоно-коричнево-чорне забарвлення.

Загалом вартість всієї партії, яку намагалися провезти контрабандисти, на чорному рику оцінюється приблизно в 1 мільйон кенійських шилінгів (близько 7800 доларів США).

Дослідження показали, що пробірки були розроблені для підтримки мурах протягом двох місяців і ухилення від виявлення служби безпеки в аеропорту,

– мовиться у заяві Служби охорони дикої природи Кенії.

Затримані визнали свою провину у незаконному зберіганні та торгівлі живими дикими тваринами. Проте судовий розгляд все ще триває, а контрабандисти перебувають під вартою.

Служба охорони дикої природи Кенії назвала цю справу знаковою у боротьбі з незаконною торгівлею дикими тваринами.

Тим часом нагадаємо, що італійське місто Орбателло потерпає від нашестя мошок. Місцеві скаржаться, що риба вимре, а вони повинні сидіти вдома в ізоляції.