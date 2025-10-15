Украинка, которая уже 7 лет живет в Канаде, показала, какие необычные продукты можно найти в местных магазинах. И многие из них в Украине не увидишь.

Украинка, что уже много лет назад переехала в Канаду, призналась, что многие местные продукты шокируют ее до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.veduta.

Какие необычные продукты можно купить в Канаде?

Первая необычная покупка, которую можно найти в Канаде – это готовые блины, что продаются уже сразу в упаковке.

Лучше не показывайте это вашей бабушке,

– пошутила украинка.

Также продается в канадских магазинах куриный бульон в пакетах "из-под сока". Так он может долго храниться. Продукт достаточно популярен среди канадцев, и на полках его есть несколько разных видов.

Украинка показала необычные продукты в Канаде: смотрите видео

Также из необычных продуктов – почищенные и консервированные мандарины и голубичный сок. Кроме того, можно купить и арахисовую пасту, но не обычную, а в порошке.

А для сильно ленивых здесь продают почищенные сваренные яйца и просто яичный белок в пакете,

– добавила девушка.

