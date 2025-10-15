Для ленивых – почищенные сваренные яйца: украинка показала необычные продукты в Канаде
- Украинка в Канаде обнаружила необычные продукты, такие как готовые блины в упаковке, куриный бульон в пакетах, почищенные мандарины, голубичный сок, и почищенные сваренные яйца.
- Другие необычные продукты включают арахисовую пасту в порошке и яичный белок в пакете.
Украинка, которая уже 7 лет живет в Канаде, показала, какие необычные продукты можно найти в местных магазинах. И многие из них в Украине не увидишь.
Украинка, что уже много лет назад переехала в Канаду, призналась, что многие местные продукты шокируют ее до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.veduta.
Какие необычные продукты можно купить в Канаде?
Первая необычная покупка, которую можно найти в Канаде – это готовые блины, что продаются уже сразу в упаковке.
Лучше не показывайте это вашей бабушке,
– пошутила украинка.
Также продается в канадских магазинах куриный бульон в пакетах "из-под сока". Так он может долго храниться. Продукт достаточно популярен среди канадцев, и на полках его есть несколько разных видов.
Также из необычных продуктов – почищенные и консервированные мандарины и голубичный сок. Кроме того, можно купить и арахисовую пасту, но не обычную, а в порошке.
А для сильно ленивых здесь продают почищенные сваренные яйца и просто яичный белок в пакете,
– добавила девушка.
