В Польше могут снова ограничить помощь украинцам: правительство срочно рассмотрит новое правило

Мэр Варшавы предложил ужесточить требования для украинцев относительно участия в программе помощи на детей "800 плюс". Премьер-министр страны эту идею поддержал эту идею.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что правительство срочно рассмотрит предложение мэра столицы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Туска в соцсети X.

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Что может измениться в программе "800 плюс"

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил, чтобы польская программа помощи на детей "800 плюс" касалась только тех украинцев, которые работают в Польше.

Он также заявил, что Польша не должна "сделать ошибку" как другие западные страны, в которые, по его словам, "было просто выгодно приезжать только за социальные выплаты".

Туск объявил, что поддерживает эту идею, анонсировав, что ее срочно рассмотрит правительство.

Предложение президента Рафала Тшасковского платить 800 плюс только мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, будет срочно рассмотрено правительством. Я это поддерживаю,

– заявил премьер-министр Польши.

Напомним, что в 2024 году Польша уже ужесточала правила относительно этих выплат, оставив помощь в рамках программы "800 плюс" только тем украинцам, чьи дети зарегистрированы в польской системе образовательной информации.

Размер выплат составляет 800 злотых в месяц на одного ребенка до 18 лет.