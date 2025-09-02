Программа поддержки для украинцев в Великобритании продлена еще на два года: что стоит знать
- Программа Ukraine Permission Extension в Великобритании продлена еще на два года, позволяя украинцам легально находиться в стране, сохраняя все права предыдущих программ.
Великобритания продолжает оказывать гуманитарную помощь и поддержку для пострадавших от войны, включая обучение для студентов-беженцев в британских университетах.
Великобритания еще раз продлила действие программы Ukraine Permission Extension, поэтому украинцы смогут легально находиться в стране еще два года.
Великобритания готова и дальше поддерживать украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление в парламенте министра внутренних дел Иветт Купер.
Что известно о продолжении программы поддержки украинцев?
Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что поддержка украинских семей, а также помощь людям из Сирии и Гонконга свидетельствуют о том, что Великобритания и в дальнейшем готова защищать людей, бегущих от войны или политических преследований.
Кроме того, министр отметила, что Великобритания готова и в дальнейшем оказывать гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим от войны, в том числе и в Секторе Газа. Чиновница также заявила, что страна готова обеспечить обучение для новой группы студентов-беженцев в британских университетах.
Это британский путь - делать свой вклад вместе с другими странами, чтобы помочь тем, кто нуждается в убежище,
– сообщила министр.
Что такое Ukraine Permission Extension Scheme?
Ukraine Permission Extension Scheme – это программа, позволяющая украинцам легально находиться в Британии в течение 18 месяцев. Программа сохраняет все права, предоставленные предыдущими программами – Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme и Ukrainian Family Scheme. То есть украинцы в Великобритании имеют право на работу, доступ к социальным выплатам, медицинское обслуживание и образование. Подать заявку на участие в программе можно бесплатно.
Что нужно знать украинцам в Великобритании?
- Также министр внутренних дел Иветт Купер представила новые правила для беженцев и объявила о приостановлении заявок на воссоединение семей беженцев – это сделано для того, чтобы уменьшить риски нелегальной миграции через Ла-Манш.
- Кроме того, в Великобритании у украинцев очень часто возникают проблемы с поиском жилья из-за сложной бюрократической системы. Между тем более 300 миллионов фунтов, выделенные на помощь беженцам в Великобритании, остаются неиспользованными.