Великобритания еще раз продлила действие программы Ukraine Permission Extension, поэтому украинцы смогут легально находиться в стране еще два года.

Великобритания готова и дальше поддерживать украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление в парламенте министра внутренних дел Иветт Купер.

Что известно о продолжении программы поддержки украинцев?

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что поддержка украинских семей, а также помощь людям из Сирии и Гонконга свидетельствуют о том, что Великобритания и в дальнейшем готова защищать людей, бегущих от войны или политических преследований.

Кроме того, министр отметила, что Великобритания готова и в дальнейшем оказывать гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим от войны, в том числе и в Секторе Газа. Чиновница также заявила, что страна готова обеспечить обучение для новой группы студентов-беженцев в британских университетах.

Это британский путь - делать свой вклад вместе с другими странами, чтобы помочь тем, кто нуждается в убежище,

– сообщила министр.

Что такое Ukraine Permission Extension Scheme?

Ukraine Permission Extension Scheme – это программа, позволяющая украинцам легально находиться в Британии в течение 18 месяцев. Программа сохраняет все права, предоставленные предыдущими программами – Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme и Ukrainian Family Scheme. То есть украинцы в Великобритании имеют право на работу, доступ к социальным выплатам, медицинское обслуживание и образование. Подать заявку на участие в программе можно бесплатно.

Что нужно знать украинцам в Великобритании?