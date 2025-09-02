Програма підтримки для українців у Великій Британії продовжена ще на два роки: що варто знати
- Програму Ukraine Permission Extension у Великій Британії продовжено ще на два роки, дозволяючи українцям легально перебувати в країні, зберігаючи всі права попередніх програм.
Велика Британія продовжує надавати гуманітарну допомогу та підтримку для постраждалих від війни, включаючи навчання для студентів-біженців у британських університетах.
Велика Британія ще раз продовжила дію програми Ukraine Permission Extension, тож українці зможуть легально перебувати у країні ще два роки.
Велика Британія готова й далі підтримувати українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ у парламенті міністерки внутрішніх справ Іветт Купер.
Що відомо про продовження програми підтримки українців?
Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що підтримка українських родин, а також допомога людям з Сирії та Гонконгу свідчать про те, що Британія й надалі готова захищати людей, що тікають від війни чи політичних переслідувань.
Окрім того, міністерка зазначила, що Велика Британія готова й надалі надавати гуманітарну та медичну допомогу постраждалим від війни, зокрема й у Секторі Гази. Посадовиця також заявила, що країна готова забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.
Це британський шлях — робити свій внесок разом з іншими країнами, щоб допомогти тим, хто потребує притулку,
– повідомила міністерка.
Що таке Ukraine Permission Extension Scheme?
Ukraine Permission Extension Scheme – це програма, що дозволяє українцям легально перебувати в Британії протягом 18 місяців. Програма зберігає усі права, надані попередніми програмами – Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme та Ukrainian Family Scheme. Тобто українці у Великій Британії мають право на роботу, доступ до соціальних виплат, медичне обслуговування та освіту. Подати заявку на участь у програмі можна безкоштовно.
Що потрібно знати українцям у Великій Британії?
- Також міністерка внутрішніх справ Іветт Купер представила нові правила для біженців та оголосила про призупинення заявок на возз'єднання сімей біженців – це зроблено для того, аби зменшити ризики нелегальної міграції через Ла-Манш.
- Окрім того, у Великій Британії в українців дуже часто виникають проблеми з пошуком житла через складну бюрократичну систему. Тим часом понад 300 мільйонів фунтів, виділені на допомогу біженцям у Британії, залишаються невикористаними.