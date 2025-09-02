Велика Британія готова й далі підтримувати українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ у парламенті міністерки внутрішніх справ Іветт Купер.

Що відомо про продовження програми підтримки українців?

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що підтримка українських родин, а також допомога людям з Сирії та Гонконгу свідчать про те, що Британія й надалі готова захищати людей, що тікають від війни чи політичних переслідувань.

Окрім того, міністерка зазначила, що Велика Британія готова й надалі надавати гуманітарну та медичну допомогу постраждалим від війни, зокрема й у Секторі Гази. Посадовиця також заявила, що країна готова забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.

Це британський шлях — робити свій внесок разом з іншими країнами, щоб допомогти тим, хто потребує притулку,

– повідомила міністерка.

Що таке Ukraine Permission Extension Scheme?

Ukraine Permission Extension Scheme – це програма, що дозволяє українцям легально перебувати в Британії протягом 18 місяців. Програма зберігає усі права, надані попередніми програмами – Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme та Ukrainian Family Scheme. Тобто українці у Великій Британії мають право на роботу, доступ до соціальних виплат, медичне обслуговування та освіту. Подати заявку на участь у програмі можна безкоштовно.

Що потрібно знати українцям у Великій Британії?