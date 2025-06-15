С дымовыми шашками и водяными пистолетами: в Европе состоялись массовые протесты против туристов

В южной Европе состоялись массовые протесты против чрезмерного туризма. 15 июня акции прошли в Испании, Италии и Португалии.

Участники протестов утверждают, что неконтролируемый туризм приводит к росту цен на жилье и вытеснению людей из их районов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Где прошли протесты

Основные акции протеста состоялись в Испании.

Например, в Барселоне на улицы вышли около 600 человек, некоторые из которых стреляли из водяных пистолетов, использовали дымовые шашки и расклеивали на витринах магазинов и отелей наклейки с надписями "Самооборона района, туристы, идите домой".

В прошлом году город с населением 1,6 миллиона привлек аж 26 миллионов туристов.

Протесты в Испании: смотрите видео

Демонстрации прошли в других частях Испании, включая Ибицу, Малагу, Пальма-де-Майорка, Сан-Себастьян и Гранаду.

В частности Express пишет, что в Пальме в демонстрациях приняли участие аж 30 000 человек. В один момент полиции пришлось вмешаться, чтобы защитить туристов, которые наслаждались напитками в баре в центре города. Протестующие смеялись над ними, жестикулировали и били в барабаны.

Зато протесты в Италии состоялись в: Генуе, Неаполе, Палермо, Милане и Венеции.

А в Португалии акции против чрезмерного туризма прошли в Лиссабоне.