С дымовыми шашками и водяными пистолетами: в Европе состоялись массовые протесты против туристов
- 15 июня в Испании, Италии и Португалии прошли массовые протесты против туризма из-за его влияния на рост цен на жилье.
- В Испании протесты состоялись в Барселоне, Ибице, Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне и Гранаде, а в Италии - в Генуе, Неаполе, Палермо, Милане и Венеции.
- В Пальма-де-Майорке в акциях приняли участие 30 000 человек, а полиция вмешивалась для защиты туристов от протестующих.
- В Португалии протесты прошли в Лиссабоне.
В южной Европе состоялись массовые протесты против чрезмерного туризма. 15 июня акции прошли в Испании, Италии и Португалии.
Участники протестов утверждают, что неконтролируемый туризм приводит к росту цен на жилье и вытеснению людей из их районов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Где прошли протесты
Основные акции протеста состоялись в Испании.
Например, в Барселоне на улицы вышли около 600 человек, некоторые из которых стреляли из водяных пистолетов, использовали дымовые шашки и расклеивали на витринах магазинов и отелей наклейки с надписями "Самооборона района, туристы, идите домой".
В прошлом году город с населением 1,6 миллиона привлек аж 26 миллионов туристов.
Протесты в Испании: смотрите видео
Демонстрации прошли в других частях Испании, включая Ибицу, Малагу, Пальма-де-Майорка, Сан-Себастьян и Гранаду.
В частности Express пишет, что в Пальме в демонстрациях приняли участие аж 30 000 человек. В один момент полиции пришлось вмешаться, чтобы защитить туристов, которые наслаждались напитками в баре в центре города. Протестующие смеялись над ними, жестикулировали и били в барабаны.
Зато протесты в Италии состоялись в: Генуе, Неаполе, Палермо, Милане и Венеции.
А в Португалии акции против чрезмерного туризма прошли в Лиссабоне.