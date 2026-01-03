В Польше проверяют, кто живет в арендованных квартирах: что стоит знать арендаторам

В Польше чиновники ходят по арендованным квартирам и проверяют их. Впрочем, беспокоиться не стоит.

Так ищут, например, любые строительные нарушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание In Poland.

Что означают проверки квартир в Польше?

Часто в социальных сетях жители крупных городов Польши публикуют обеспокоенные сообщения о том, что их посетили "какие-то государственные инспекторы".

"Они стучат в дверь и спрашивают, кто там живет", – пишут люди.

Такие проверки не являются необычными. Их проводят компании по управлению недвижимостью в рамках программы "Знай своего арендатора". Она действует в Варшаве уже на протяжении многих лет.

Каждая квартира передается по определенным правилам, которых арендатор должен придерживаться.

Поэтому инспекторы и осуществляют проверки по квартирам, чтобы убедиться, что жилье используется в соответствии с договором, или арендатор не предоставил его кому-то в бесплатное пользование без согласия арендодателя.

Могут контролеры обратить внимание и на общее техническое состояние квартиры.

Масштабы этих контрольных мероприятий значительны. В некоторых районах Варшавы по несколько тысяч проверок в год.

Впрочем, вскоре такие проверки могут начать осуществлять по крайней мере раз в 5 лет. Они будут касаться и договоров, заключенных до 2019 года.

Еще один нюанс – можно будет потерять жилищные субсидии, если количество лиц, фактически проживающих в квартире, меньше чем заявлено.

