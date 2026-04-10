В Польше проводятся плановые проверки, за которые берут деньги: специалиста можно не пустить

В Польше есть необычный закон, который касается владельцев и жителей частных домов – по крайней мере раз в год в них обязательно должен проводиться осмотр дымоходов. И стоит он немало.

В соответствии со статьей 62 Закона о строительстве в Польше осмотр дымоходов нужно проводить по крайней мере раз в год, и обычно это происходит до или после отопительного сезона, пишет InPoland.

Какие проверки происходят в Польше?

Плановый визит специалиста дорогой, но обязательный – если от него отказаться и не впустить его в дом, владелец жилья теряет возможность получить компенсацию в случае пожара. Кроме того, ему грозит штраф от уездной строительной инспекции, что составляет до 500 злотых, пишет Biznes Interia.

Стандартная проверка дымоходов обычно включает проверку дымоходной системы и очистки дымохода. И несмотря на то, что проверку может выполнить только квалифицированный трубочист или строитель с соответствующей квалификацией, можно сэкономить немного денег на самостоятельной очистке дымохода.

Такую очистку следует проводить с соответствующей частотой:

вентиляционные каналы – раз в год;

вытяжные каналы котлов и газовых плит – раз в полгода;

дымовые каналы котлов и печей, работающих на твердом топливе – раз в квартал.

Учитывайте также, что частота необходимых проверок зависит и от площади жилья: если ваш дом превышает 2000 квадратных метров, проверку нужно проводить дважды в год. Конечные сроки для нее – 31 мая и 30 ноября.

Стоимость комплексной проверки дымохода может колебаться от 250 до 450 злотых. Но придется заплатить больше, если в здании есть несколько этажей, или же если дымоходы большего диаметра, чем обычно.

