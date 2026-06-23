Пункт пропуска "Малые Селменцы" в Закарпатье будет работать с задержками: вот в какие дни

В ГПСУ предупреждают путешественников, что один из пунктов пропуска на границе со Словакией в течение нескольких дней будет работать не в полном объеме из-за ремонтных работ.

Пункт пропуска "Малые Селменцы — Вельке Слеменце" будет работать с перебоями в течение двух дней в конце июня, сообщает ГПСУ.

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Когда пункт пропуска будет работать с задержками?

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области сообщили, что с 25 по 27 июня на пункте пропуска будут модернизировать пограничную и таможенную инфраструктуру. Кроме того, будут проводиться монтажные работы, а также временно переподключаться инженерные сети.

Это означает, что международный пункт пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце", соединяющий Украину и Словакию, может работать с задержками.

Рекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок,

– сообщили в ГПСУ.

Какие есть альтернативные пункты пропуска со Словакией?

У Украины есть еще несколько пунктов пропуска со Словакией, поэтому, чтобы избежать задержек, можно выбрать один из них.