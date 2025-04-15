Увидеть фьорды и северное сияние: нужна ли украинцам виза для поездки в Норвегию
- Украинцы могут посетить Норвегию без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода благодаря безвизовому режиму с Шенгенской зоной.
- Для въезда в Норвегию нужен биометрический паспорт, действительный более 180 дней, и страхование.
Норвегия, известная своими фьордами, оленями и северным сиянием, привлекает миллионы туристов. Несмотря на длинную зиму и короткое лето, страна продолжает манить тех, кто стремится ощутить ее волшебную красоту и окунуться в ландшафт, напоминающий реальную сказку.
В частности, посетить эту скандинавскую страну желают и украинцы. Им для визита в Норвегию не надо много документов, но больше всего интересует вопрос визы, пишет 24 Канал.
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Нужна ли виза в Норвегию для украинцев
Граждане Украины могут воспользоваться преимуществами безвизового режима с Норвегией, которая является членом Шенгенской зоны, хоть и не входит в Евросоюз. Эта договоренность позволяет украинцам находиться в Норвегии до 90 дней в течение 180-дневного периода без необходимости получения визы.
В этот период украинцы имеют возможность путешествовать, посещать друзей и родственников, заниматься бизнесом и участвовать в различных краткосрочных мероприятиях.
Для въезда в Норвегию украинцам нужно:
- биометрический загранпаспорт действительный более 180 дней с даты въезда;
- страховка.
Северное сияние в Норвегии / Фото Unsplash
Чтобы облегчить себе жизнь, путешественники могут удобно определить количество дней пребывания в Шенгенской зоне с помощью специально калькулятора. Он предлагает точный подсчет дней безвиза, оставшихся у лиц.
А ранее 24 Канал писал о том, что Грузия сократила безвиз для украинцев.