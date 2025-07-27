Россияне чаще путешествуют в Европу: в этих 3 странах наибольший риск "столкновения"
- В 2024 году количество российских туристов во Франции, Италии и Испании выросло на 19%, несмотря на санкции.
- Страны призывают прекратить выдачу виз россиянам, чтобы оказать давление на российскую администрацию.
В 2024 году наблюдалось увеличение количества путешествий российских туристов в Европу, несмотря на действующие санкции. Между тем украинцы стараются избегать стран, где могут столкнуться с "соседями".
Особенно россияне любят отдыхать в трех европейских странах. В каких именно рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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В каких странах больше всего российских туристов?
Франция, Италия и Испания, которые являются членами НАТО и Европейского Союза, еще в 2022 году ввели санкции против Москвы. Несмотря на это, данные показывают, что количество остановок российских туристов в отелях Франции и Италии в прошлом году выросло на 19%.
Примечательно, что Франция, которая вместе с Британией возглавляет "Коалицию желающих" – группу стран, поддерживающих Украину, – поддерживает сохранение открытых границ для состоятельных российских туристов. Как и Италия.
На 4 году войны России против Украины странно видеть статистику, которая свидетельствует об увеличении количества виз, выданных россиянам, а также рост туристического потока из России в страны ЕС,
– отметил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.
Он напомнил, что значительное большинство российского населения выражает поддержку войны, продолжающейся в Украине.
Призывают прекратить выдачу виз россиянам
В то же время в своем недавнем заявлении Уильям Браудер, английский финансист с американскими корнями и известный антипутинский активист, призвал Францию, Италию и Испанию прекратить выдачу виз гражданам России.
Браудер утверждает, что такой шаг может оказать давление на администрацию Путина и уменьшить риски для безопасности, связанные с тактикой гибридной войны России против Запада.
Тем временем в ЕС предлагают утроить сбор за въезд для иностранцев.